Katar könnte das Sponsoring beim FC Bayern von sich aus beenden

Bei den Fans des FC Bayern ist das Sponsoring von Qatar Airways äusserst umstritten. Viele Supporter fordern die Klubbosse schon länger zu einer Beendigung der Zusammenarbeit aus. Nun könnte dem deutschen Rekordmeister die Entscheidung abgenommen werden.

Laut einem Bericht der «Sport Bild» denken die Katarer selbst darüber nach, den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Das schwache Abschneiden Deutschlands an der WM soll einen nachhaltig (schlechten) Eindruck hinterlassen haben. Ob es noch sinnvoll ist für die Bayern Werbung zu machen, wird hinterfragt. Auch die kritische Berichterstattung zur WM aus Deutschland ist den Katarern ein Dorn im Auge.

In den vergangenen Tagen fanden aber offenbar Verhandlungen zwischen den Parteien statt. Vorstandsboss Oliver Kahn reiste mit Marketingvorstand Andreas Jung in den Wüstenstaat. Qatar Airways hat jährlich eine Summe von 25 Mio. Euro an die Bayern überwiesen.

psc 14 Dezember, 2022 15:46