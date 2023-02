Kehrtwende: Pavard erhält neuen Bayern-Vertrag

Benjamin Pavard ist derzeit einer der besten Spieler des FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann lobt den Franzosen in höchsten Tönen und von der Klubleitung wird er einen neuen Vertrag angeboten bekommen.

Vor allem zu Beginn dieser Spielzeit sah einiges danach aus, dass Pavard seine letzte Saison im Bayern-Trikot bestreitet. Nicht zuletzt wegen Aussagen des 26-Jährigen selbst deutete viel auf einen Wechsel im kommenden Sommer hin. Dem ist längst nicht mehr so. Bayern-Coach Nagelsmann sprach nach dem 3:0-Sieg gegen Union Berlin sogar von einem «Weltklasse-Spiels» des Abwehrspielers, der nun endlich wie von ihm gewünscht im Abwehrzentrum auflaufen kann.

Laut einem Bericht der «AZ» erhält Pavard von der Klubleitung ein Angebot zur Verlängerung des aktuell bis 2024 gültigen Vertrags. Die Entscheidung liegt nun alleine am Weltmeister von 2018, ob er seine Karriere in München fortsetzen möchte oder doch einen Gang ins Ausland, beispielsweise in die Premier League, anstrebt.

psc 28 Februar, 2023 13:19