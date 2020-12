Kein Bayern-Wechsel: Chelsea erteilt Hudson-Odoi Transferverbot

Der englische Nationalspieler Callum Hudson-Odoi wird den FC Chelsea in absehbarer Zeit nicht verlassen.

Die Blues erteilen dem 20-jährigen Flügelstürmer für die kommende Transferperiode vom Januar laut “The Athletic” ein Transferverbot. Bekanntlich buhlte vor allem der FC Bayern in den vergangenen Jahren gleich mehrfach um den Angreifer. Ein neuerlicher Versuch im Herbst scheiterte aber erneut, die Münchner mussten sich mit der “B-Variante” Douglas Costa begnügen. Spekulationen um einen baldigen Wechsel von Hudson-Odoi gab es in den vergangenen Wochen dennoch – da er sich in London immer wieder mit einer Jokerrolle begnügen muss.

Chelsea verfolgt aber mit dem bis 2024 gebundenen Angreifer grosse Pläne und denkt gar nicht darüber nach, ihn bald zu verkaufen. Auch eine Leihe für die zweite Saisonhälfte wird ausgeschlossen. Man glaubt fest an das Potential des Eigengewächses, das in dieser Saison in 12 Einsätzen für den Premier League-Klub drei Tore beigesteuert hat.

psc 7 Dezember, 2020 14:04