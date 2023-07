Kein Bayern-Wechsel: Gregor Kobel bekennt sich zum BVB

Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel sieht seine Zukunft definitiv bei Borussia Dortmund und bekennt sich eindeutig zu seinem Klub.

Im Gespräch mit der "Bild" findet der 25-Jährige sehr klare Worte, was einen allfälligen Transfer angeht. Die mögliche Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern ist für ihn aktuell kein Thema: "Damit oder mit einem Wechsel beschäftige ich mich überhaupt nicht! Schreiben Sie das bitte auch so auf: Das ist gerade gar kein Thema für mich", so Kobel.

Stattdessen könnte der neue Vize-Kapitän von Borussia Dortmund seinen Kontrakt beim BVB bald verlängern. Allerdings betont Kobel erneut, dass er aktuell gar nicht direkt in die Gespräche involviert ist: "Für diese Themen habe ich meine Leute. Ich bin da inmitten des Gesprächsprozesses gar nicht so nah dran wie Sie glauben. Ich habe sportliche Ziele, die mir alles abverlangen. Darum kümmere ich mich. Das verlangt man mit Recht von mir."

Eile besteht im Grunde noch nicht, da der Torhüter ohnehin noch bis 2026 gebunden ist. Die Dortmunder Verantwortlichen bieten aber offenbar noch ein weiteres Jahr und auch eine Gehaltserhöhung. Letztlich dürfte die Unterschrift in absehbarer Zeit erfolgen.

psc 31 Juli, 2023 10:01