Kein Barça-Wechsel: Kimmich richtet Fokus voll auf die Bayern

Vor allem spanische Medien haben Bayern-Profi Joshua Kimmich zuletzt mit einem möglichen Wechsel zum FC Barcelona oder auch Real Madrid in Verbindung gebracht. Vorderhand scheint ein solcher Transfer aber kein Thema zu sein.

Wie die Münchner "Abendzeitung" berichtet, richtet der 28-Jährige seinen Fokus voll und ganz auf die Zukunft beim FC Bayern. Ein Wechsel nach Spanien sei für den Mittelfeldprofi kein Thema, Abschiedsgedanken hege er keine. Kimmich steht beim deutschen Rekordmeister bis 2025 unter Vertrag.

An der Rolle des Spielmachers bei den Bayern könnte sich in den kommenden Monaten dennoch etwas ändern. Die Münchner sind auf der Suche nach einem neuen Sechser und haben beispielsweise Declan Rice ins Visier genommen. Kimmich wird also voraussichtlich einen neuen Nebenmann im zentralen Mittelfeld erhalten. Dieser Umstand wird zu einigen Veränderungen führen. Der deutsche Nationalspieler könnte positionstechnisch etwas nach vorne rücken.

psc 2 Juni, 2023 10:50