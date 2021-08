Doch kein Transfer? Julian Nagelsmann schwärmt für Tolisso

Der französische Mittelfeldspieler Corentin Tolisso gilt innerhalb des Kaders des FC Bayern eigentlich als einer der heissesten Anwärter auf einen Abgang in diesem Sommer. Die Worte von Trainer Julian Nagelsmann passen aber nicht wirklich dazu.

Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln gerät der Bayern-Coach geradezu ins Schwärmen, wenn es um den 27-jährigen Nationalspieler geht: “Ich sehe ihn sehr gut. (…) In seiner Einsatzzeit gegen Dortmund hatte er guten Einfluss. Beim 3:1 hat er es sehr gut gemacht. Den Eindruck hat er auch in den Trainingseinheiten bestätigt. Er braucht noch ein bisschen.” Der Bayern-Coach ist aufgrund der bisherigen Eindrücke von Tolisso also offenbar überzeugt. Jedenfalls klingt es nicht danach, dass er den Spielgestalter im Kader missen möchte.

Oder sollen damit vor allem weitere potentielle Interessenten für den Franzosen angelockt werden? Klarheit gibt es Ende des Monats. Dann schliesst das Transferfenster. Ist Tolisso dann noch im Kader wird er seinen bis Juni 2022 laufenden Vertrag wohl erfüllen.

