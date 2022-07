“Keine Diskussion!” Kahn bestätigt: Kein neuer Weltklasse-Stürmer für Bayern

Der FC Bayern hat Robert Lewandowski an den FC Barcelona verkauft. Einen direkten Ersatz werden die Münchner für den Polen nicht mehr holen. Dies hat Vorstandsboss Oliver Kahn nun bestätigt.

Im aktuellen Transferfenster wird der FC Bayern keinen Torjäger-Ersatz mehr für Robert Lewandowski verpflichten. “Es gibt keine Diskussion!”, stellte Oliver Kahn gegenüber der “Bild” klar.

Dem Vorstandschef hat gefallen, wie sich vor allem Sadio Mané und Serge Gnabry im Supercup gegen RB Leipzig (5:3) schlugen. “Das war stark! Man hat gesehen, wie viele Möglichkeiten wir nach vorne hatten. Wie viel unterschiedliche Formationen wir hatten, wie überraschend wir sein können. Wie viel gute Fussballer da sind. Wie viel Geschwindigkeit wir ins Spiel bringen können, durch viele, viele extrem schnelle Spieler”, schwärmte der Ex-Weltklasse-Torhüter.

Er fügte an: “Es ist ja so, dass wir auch noch Optionen in der aktuellen Mannschaft haben – Zirkzee ist da, Choupo-Moting ist da, dann der junge Mathys Tel, der unglaublich gut trainiert im Moment. Wir hätten da auch Möglichkeiten.” Somit bleibt es dabei: Ein neuer Weltklasse-Angreifer wird nicht mehr zum FC Bayern wechseln.

adk 31 Juli, 2022 11:00