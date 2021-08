Keine Klausel: Sabitzer dürfte gegen Ex-Klub RB Leipzig spielen

Marcel Sabitzer hat seinen Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern nun offiziell vollzogen. Wenn die Münchner auf seinen Ex-Klub treffen, dürfte der Österreicher wohl spielen.

Am Montag hat Marcel Sabitzer beim FC Bayern einen Vierjahresvertrag bis 2025 unterzeichnet. Die Ablöse, die RB Leipzig kassiert, beträgt Medienberichten zufolge rund 15 Mio. Euro. Der Mittelfeldspieler freut sich nach insgesamt sieben Jahren in Leipzig auf die neue Herausforderung: “Ich bin sehr glücklich, für den FC Bayern spielen zu dürfen. Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein grosser Stolz, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues. Ich werde alles für den Verein geben, möchte so viele Spiele und Titel wie möglich gewinnen.”

Spekuliert wurde rund um den Wechsel, dass RB Leipzig im Kaufvertrag eine entsprechende Klausel verankern lassen könnte, dass Sabitzer ausgerechnet beim ersten Spiel nach seinem Transfer, das am 11. September gegen RB steigt, nicht für den FC Bayern zum Einsatz kommen darf. Laut dem “Sportbuzzer” soll es eine Verzichtsklausel aber nicht geben. Der 27-Jährige dürfte somit gegen seinen Ex-Klub ran, laboriert derzeit aber noch an muskulären Problemen im Adduktorenbereich und muss generell erst einmal schauen, ob er rechtzeitig einsatzbereit wäre.

adk 30 August, 2021 20:29