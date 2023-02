Keine Rückkehr mehr zum FC Bayern? Das sagt Marcel Sabitzer

Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer hat den FC Bayern Ende Januar verlassen und bei seinem neuen Verein Manchester United sofort Anschluss gefunden. Bedeutet dies nun, dass der 28-Jährige fix bei den Red Devils plant und keine Rückkehr nach München mehr anpeilt? Der österreichische Nationalspieler lässt diese Frage vorerst offen.

Der «Daily Mail» hält Sabitzer den Ball nach dem 2:0-Sieg gegen Leeds United am vergangenen Wochenende erst einmal flach. «Im Moment ist es eine Leihe, das ist alles, was ich sagen kann. Mir gefällt es hier. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich mag die Mannschaft, ich mag den Verein, die Atmosphäre in Old Trafford. Wir werden sehen, was im Sommer passiert», so der routinierte Mittelfeldprofi.

Sabitzer ist noch bis 2025 an die Bayern gebunden. ManUtd hat sich zwar keine Kaufoption für ihn gesichert, wird sich im Sommer aber sicherlich mit dem Spieler und auch dem deutschen Rekordmeister zusammensetzen und einen allfälligen Kauf in Betracht ziehen. Da mit Konrad Laimer im Hinblick auf die kommende Saison ein (weiterer) direkter Konkurrent von Sabitzer zu den Bayern wechselt, könnte ein fixer Transfer für diesen durchaus infrage kommen.

psc 14 Februar, 2023 14:44