Kingsley Coman macht Scherz über Bayern-Abgang

Kingsley Coman hat seinen Vertrag beim FC Bayern Mitte Januar bis 2027 verlängert. Die Zukunft des französischen Flügelflitzers liegt also auch langfristig in München. Dennoch scherzt er nun über einen allfälligen Abgang beim deutschen Rekordmeister.

Dem französischen TV-Sender “Canal+” sagt Coman: “Wenn wir drei Champions League-Titel in Folge gewinnen, erwäge ich vielleicht, woanders hinzugehen.” Der 25-Jährige zählt in München zu den Leistungsträgern und ist als Fixstarter gesetzt – solange er fit ist. Nach grösseren Verletzungsproblemen in den vergangenen Jahren hat er sich in dieser Saison gefangen und kommt bereits auf 26 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm sieben Tore und sechs Assists.

Etwas ernster fügt Coman bezüglich seiner Zukunft in München an: “Mein neuer Vertrag ist noch nicht mal gestartet. Wenn ich bis 2027 verlängere, tue ich das, weil ich voll in das Projekt meines Klubs involviert bin.”

psc 21 März, 2022 13:49