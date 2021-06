Grundsätzlich wäre der 26-Jährige bereit, die Münchner bereits in diesem Sommer zu verlassen, falls sich woanders eine interessante Türe öffnet. Doch die Bayern scheinen davon wenig begeistert bzw. fordern laut “Sport Bild”-Chefreporter Tobi Altschäffl eine horrende Ablöse im Bereich von 90 Mio. Euro. Unwahrscheinlich, dass ein ausländischer Klub darauf eingeht. Deshalb tut sich an der Wechselfront bisher wenig. Coman ist noch bis 2023 an die Münchner gebunden. Sollte sich weiterhin keine Lösung abzeichnen, wäre der Flügelstürmer angeblich durchaus bereit, die zwei noch laufenden Vertragsjahre an der Säbener Strasse zu bestreiten und dann einen ablösefreien Wechsel zu vollziehen. Genau so, wie es David Alaba in diesem Sommer tat.

A transfer of Kingsley Coman is unlikely at the moment due to the high transfer charges from Bayern (90 million euros). That is why the tendency on Coman's side is to stay in Munich, with the option of going free of charge like Alaba.

— Tobi Altschäffl (@altobelli13) June 30, 2021