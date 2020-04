Kingsley Coman zu Barça: So stehen die Chancen

Der FC Barcelona hat laut katalanischen Medienberichten Kingsley Coman vom FC Bayern ins Visier genommen, falls es mit den erhofften Transfers von Neymar und Lautaro Martinez nicht klappt. Die Chancen dazu stehen aber nicht allzu gut.

Nach Angaben der “Sport Bild” ist der deutsche Rekordmeister nämlich keineswegs an einem Verkauf seines französischen Weltmeisters interessiert. Trotz der Verletzungsanfälligkeit will man an der Säbener Strasse unbedingt an Kingsley Coman festhalten.

Der 23-Jährige ist noch für drei weitere Jahre an die Bayern gebunden. Ein Abgang wäre wohl nur bei einer horrenden Ablöse denkbar. Und zur Abgang eines solchen Angebots scheint Barça angesichts der grossen Probleme während der Coronakrise derzeit nicht fähig zu sein.

psc 14 April, 2020 15:05