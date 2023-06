Klares Ziel: Leon Goretzka verrät seine Zukunftspläne

Um Leon Goretzka tauchten zuletzt Spekulationen über einen allfälligen Wechsel in diesem Sommer auf, da er seinen Stammplatz beim FC Bayern zu verlieren droht. Diesen Gerüchten nimmt der 28-Jährige nun aber jäh den Wind aus den Segeln.

Goretzka beschäftigt sich derzeit nicht mit dem Thema Transfer, wie er in einem Interview mit "Sport 1" kundtut. "Ich habe keine anderen Pläne, als bei Bayern zu bleiben. Wir haben nächstes Jahr Grosses vor", teilt Goretzka mit und schiebt einen allfälligen Wechsel damit weit von sich. Der Mittelfeldprofi hat auch keine Probleme damit, dass er um seinen Stammplatz kämpfen muss: "Konkurrenz im Kader ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg des FC Bayern. Die Verantwortlichen kommen ihrer Pflicht nach, alles infrage zu stellen. Aber genauso sicher bin ich auch, dass wir in der neuen Saison gemeinsam zurück in die Erfolgsspur finden."

Goretzka steht beim deutschen Rekordmeister bis 2026 unter Vertrag.

psc 16 Juni, 2023 16:39