Klinsmann: Lewandowski-Rekord leichter “als vor 20, 30 Jahren”

Robert Lewandowski, Stürmerstar des FC Bayern München, hat mit 41 Toren in einer Bundesliga-Saison den Rekord von Gerd Müller gebrochen. Ex-Bayern-Star Jürgen Klinsmann huldigt den Polen, weist aber auch auf etwas hin.

Beim 5:2-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg hat Robert Lewandowski den Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller gebrochen und sein insgesamt 41. Tor in der Spielzeit 2020/21 erzielt. Doch wie gut ist dieser Rekord eigentlich zu bewerten? “Stürmer sind heutzutage viel stärker geschützt vor Fouls und anderen Schwierigkeiten als die Stürmer von vor 20, 30 Jahren. So gesehen ist es vielleicht ein bisschen leichter, so viele Tore in einer Liga zu erzielen, weil du nicht schon fünfmal in den ersten 20 Minuten von hinten umgegrätscht wirst”, erklärte Klinsmann bei “Goal”, meinte jedoch auch: “Es ist ein anderes Spiel heute, aber solch eine Anzahl an Toren zu erzielen, ist dennoch einfach Wahnsinn.”

Der frühere Bundesliga-Spieler und -Trainer betonte: “Er ist ein kompletter Stürmer, eine Nummer neun, wie wir sie das letzte Mal vermutlich mit Marco van Basten hatten. Wenn jemand den Rekord bricht, dann wahrscheinlich er selbst. Er kann ja sicher noch ein paar Jahre spielen, hoffe ich.” Klinsmanns persönliche Bestmarke liegt indes bei 19 Toren in einer Bundesliga-Saison (1987/88 für den VfB Stuttgart).

adk 27 Mai, 2021 14:57