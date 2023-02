Kommt es zur Wende bei Benjamin Pavard?

Benjamin Pavard könnte dem FC Bayern wohl doch erhalten bleiben. Nicht zuletzt, weil sich Trainer Julian Nagelsmann dafür einsetzt.

Erst noch im Januar hiess es, Benjamin Pavard würde für den Sommer eine neue Herausforderung anstreben; sprich den FC Bayern verlassen wollen. Nun könnte es aber zur Wende kommen. Am Freitag erst sagte Julian Nagelsmann: «Ich arbeite generell gerne so lange wie möglich mit den Spielern zusammen. Benji hat sehr viel Spielzeit, war auch in der letzten Saison in der Phase, wo es nicht so gut lief, sehr verlässlich. Generell halte ich sehr viel von ihm und bin auch sehr zufrieden damit, wie er spielt.»

Laut «Sport 1» fühle sich Pavard in München wohl, er identifiziere sich mit dem Verein und sei beliebt im Team. Ihm gehe es nach wie vor in erster Linie um seine Position – und zwar in der Abwehrzentrale. Dort darf er mittlerweile spielen. Das hat auch mit der Verpflichtung von Manchester-City-Leihgabe João Cancelo zu tun. Folglich könnte Pavard doch über Sommer hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben, wo sein Vertrag noch bis 2024 läuft.

adk 26 Februar, 2023 11:38