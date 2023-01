Konrad Laimer sagte für die Bayern dem FC Barcelona ab

Konrad Laimer hat kürzlich einen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben und wird ab nächster Saison für die Münchner auflaufen. Für den Wechsel von Leipzig zum deutschen Rekordmeister hat der österreichische Nationalspieler sogar Barça abgesagt.

Die Katalanen zeigen konkretes Interesse am Box-to-Box-Spieler und nahmen laut «Sport Bild» in der vergangenen Woche über einen Mittelsmann Kontakt zum Management von Laimer auf. Der Entschluss sich den Bayern anzuschliessen, war da aber bereits gefallen. Der 25-Jährige folgt seinem früheren Leipzig-Trainer nach München und steht dort ab nächster Saison im Kader. Er könnte seinen ehemaligen Teamkollegen Marcel Sabitzer verdrängen, dem von Klubseite her ein Wechsel nahegelegt werden soll.

