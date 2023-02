Kylian Mbappé kommt und trifft, aber es zählt nicht

Kylian Mbappé kommt im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals zwischen PSG und dem FC Bayern als Edeljoker zum Einsatz. Und der Superstar erzielt sogar einen Treffer, der allerdings aberkannt wird. Und so feiert Bayern einen 1:0-Minisieg.

Ex-PSG-Profi Kingsley Coman ist letztlich der einzige Torschützen in einem Spiel, in dem die Bayern vor allem in den ersten rund 60 Minuten ein Übergewicht haben. Erst nach dem 0:1 und der Einwechslung von Mbappé geht ein Ruck durch die Mannschaft der Pariser und sie wird besser.

Der aberkannte Treffer des Heimteams in der 82. Minute läutet eine Schlussoffensive der Franzosen aus, in der Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard in der Nachspielzeit nach einem Foulspiel auch noch Gelb-Rot sieht. Ein Treffer fällt aber nicht mehr.

Yann Sommer im Bayern-Tor kann sich einmal gegen Mbappé in einem 1 gegen 1 auszeichnen und ist bis auf ein schlechtes Zuspiel, das zu einer Chance von PSG führt, auch ansonsten souverän.

Wie die Bayern feiert im anderen Spiel des Abends auch Milan gegen Tottenham einen 1:0-Minisieg.

psc 14 Februar, 2023 22:59