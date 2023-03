Neuer PSG-Rekordtorschütze Mbappé richtet Kampfansage an die Bayern

Kylian Mbappé ist am Samstag mit seinem 201. Tor für Paris St. Germain zum neuen Rekordtorschützen des Vereins avanciert. Der 24-Jährige hat aber noch längst nicht genug und richtet im Hinblick auf das Duell am Mittwoch eine Kampfansage an die Bayern.

Der Torjäger wolle den Menschen noch mehr zurückgeben und visiert seine Treffer 202, 203 und 204 «und vielleicht noch mehr» an, sagt Mbappé nach dem 4:2-Sieg gegen Nantes. Gegenüber «Canal+» führt der Angreifer aus: «Ich habe mir noch Tore für das Spiel gegen Bayern aufgehoben – und das ist nicht alles. Wir werden entschlossen dorthin fahren. Wir haben wieder Vertrauen gefasst und jetzt müssen wir gewinnen». PSG muss gegen die Bayern einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Mbappé lässt es auch nicht aus, eine Liebesbekundung in Richtung seines Vereins und den Pariser Fans zu platzieren: «Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt – und das tue ich jetzt. Vielen Dank an meine verschiedenen Trainer, alle meine Mitspieler und die Fans.»

psc 5 März, 2023 11:49