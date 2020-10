Lampard spricht nochmals über Hudson-Odois Zukunft

Am Freitag hiess es, dem FC Bayern sei der Durchbruch bei Callum Hudson-Odoi gelungen. Davon darf allerdings noch nicht ausgegangen werden. Frank Lampard ist nach den jüngsten Auftritten sehr zufrieden mit dem Youngster – und sieht ihn weiter beim FC Chelsea.

Natürlich ist auch Frank Lampard in die laufenden Gespräche zwischen Callum Hudson-Odoi und dem FC Bayern eingeweiht. Seinen Youngster berief er zuletzt zweimal in Folge in die Startformation des FC Chelsea.

“Er ist absolut Teil meiner Pläne hier”, sagte Lampard nach dem 4:0 über Crystal Palace. Der Klub brauche Optionen auf den Flügeln und das, was Hudson-Odoi in den letzten beiden Spielen gezeigt habe, sei genau das gewesen, was er zeigen müsse: “Deshalb bin ich sehr zufrieden mit ihm.”

Bezüglich der bayrischen Bemühungen um dem 19-Jährigen gebe es Stand jetzt noch keine endgültige Antwort. “Bis Montag werden wir aber eine haben”, sagte Lampard. Dass Bayern Interesse zeige, sei die eine Seite. Bis Montag werden aber Entscheidungen getroffen, die vor allen Dingen gut für den Verein seien.

“Auch das, was Callum will, wird in Betracht gezogen. Es muss für alle richtig sein. Im Moment möchte ich, dass Callum Teil meines Kaders bleibt”, sagte Lampard. Schiebt der Londoner Coach also doch noch einen Riegel vor? Spätestens Montagabend wird Klarheit herrschen.

aoe 3 Oktober, 2020 16:47