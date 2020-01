Goretzka & Boateng haben sich versöhnt

Am Mittwoch schwappten beim FC Bayern im Training zwischenzeitlich die Emotionen über: Leon Goretzka und Jérôme Boateng lieferten sich eine handgreifliche Auseinandersetzung. Schon kurz darauf haben sie sich aber wieder versöhnt.

In den sozialen Medien posteten am noch am Mittwochnachmittag beide ein Versöhnungsfoto, auf dem Goretzka einen Faustschlag gegen Boateng andeutet. Sie lachen und umarmen sich dabei aber. Goretzka schreibt dazu: “Fussball ist Emotion”, es sollen sich alle entspannen.

Die Episode ist also bereits wieder gegessen.

psc 30 Januar, 2020 09:52