Das sagt Leroy Sané zu seiner Debütsaison beim FC Bayern

Leroy Sané schliesst seine Debütsaison mit dem FC Bayern am Samstag mit dem letzten Bundesligaspiel in dieser Spielzeit ab. Bereits vorab zieht er eine Bilanz.

Der 25-jährige deutsche Nationalspieler stiess im vergangenen Sommer für eine Summe von 45 Mio. Euro Ablöse von Manchester City zum deutschen Rekordmeister. In 43 Pflichtspielen gelangen ihm bisher 10 Tore und 11 Assists. Im Gespräch mit “Sport 1” blickt er leicht zwiegespalten auf seine erste Saison bei den Bayern zurück: “Mir war von Anfang an klar, dass nach meiner langen Verletzung in einem komplett neuen Umfeld, auch noch während Corona, nicht vom ersten bis zum letzten Spiel alles perfekt laufen wird. Meine persönliche Saison hatte Höhen und Tiefen. Die Anzahl der Tore und Assists ist denke ich ganz ordentlich.” Sané ist aber durchaus selbstkritisch : “In der kommenden Saison möchte ich noch etwas stabiler sein, das ist mein Ziel.”

Vor allem in der ersten Saisonhälfte konnte der vermeintliche Königstransfer nicht immer alle überzeugen. Auch Trainer Hansi Flick setzte in der Folge nicht immer auf den Flügelflitzer. In der Rückrunde hat er sich aber leistungsmässig stabilisiert.

Sané freut sich nun auf die neue Saison und den neuen Trainer: “Ich habe persönlich noch nie unter Julian Nagelsmann trainiert, aber was man so hört, gibt es wohl viele Parallelen zu Pep Guardiola, den ich ja sehr gut kenne und über den ich nur positiv sprechen kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit ab der kommenden Saison.”

psc 20 Mai, 2021 15:18