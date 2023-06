Leroy Sané hat Entscheidung über Zukunft getroffen

Leroy Sané hat eine wegweisende Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Der 27-Jährige steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. Nach einer durchzogenen Saison tauchten Spekulationen auf, wonach der Flügelstürmer die Münchner unter Umständen bereits in diesem Sommer verlassen könnte. Dazu wird es nicht kommen: Leroy Sané will die neue Saison definitiv beim FC Bayern bestreiten. Ein Wechsel ist für ihn vorerst kein Thema. Vielmehr will er sich beim neuen Trainer Thomas Tuchel durchsetzen und sich letztlich auch für einen Stammplatz an der Heim-EM 2024 empfehlen.

Ein allfälliger Klub-Wechsel ist erst danach ein Thema. Mittelfristig kann sich Sané einen Abgang bei den Bayern durchaus vorstellen.

psc 14 Juni, 2023 17:31