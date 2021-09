Leroy Sané erhält beim FC Bayern eine neue Rolle

Nach einigen Startschwierigkeiten in die neue Saison blüht Leroy Sané beim FC Bayern inzwischen regelrecht auf. Dies hat auch mit einer neuen Rolle zu tun, die er unter Julian Nagelsmann erhält.

Der Bayern-Coach hat den 25-Jährigen von der rechten auf die linke Seite gezogen. Zudem erhält Sané laut “Sport Bild” explizit die Anweisung stärker in die Mitte zu ziehen. Dort soll er neben Thomas Müller eine Art zweiter Spielmacher mimen, wenn es die jeweilige Spielsituation hergibt. Nagelsmann sagt dazu: “Auch das ist eine Position, die ihm sehr gut liegt. Man muss als Trainer natürlich immer beachten, dass der Spieler auf der Position spielt, wo er sich wohlfühlt und so sein Potenzial auf den Platz bringt. Leroy hat die Qualitäten, überall auf dem Platz eine tragende Rolle zu spielen.”

Dass sich Sané inzwischen bei den Bayern rundum wohl fühlt ist sowohl in den Trainings wie auch in den Spielen zu spüren. Zudem ist er in der Offensive hinter Lewandowski und Müller inzwischen der Spieler mit den drittmeisten Einsatzminuten.

psc 28 September, 2021 22:32