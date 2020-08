Leroy Sané machte für Bayern-Wechsel Abstriche beim Gehalt

Leroy Sané ist dem FC Bayern wegen der Corona-Krise in den Vertragsverhandlungen entgegengekommen, was das Gehalt anbelangt.

Dies bestätigt der 24-Jährige im Gespräch mit dem “kicker”. “Coronabedingt sagte ich, da kann man auf einige Sachen verzichten. Man wusste ja, was weltweit passierte”, sagt Sané.

Die Bayern zahlten für den Flügelstürmer knapp 50 Mio. Euro Ablöse. Sané will mit seinen neuen Kollegen nahtlos da anknüpfen, wo diese mit dem Triple-Gewinn in der letzten Saison aufhörten: “Wir müssen in der kommenden Saison da weitermachen, wo die Jungs 2019/20 aufgehört haben”.

psc 27 August, 2020 13:18