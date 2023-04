Leroy Sané vergleicht Tuchel mit Pep Guardiola

Leroy Sané arbeitet beim FC Bayern seit wenigen Tagen mit einem neuen Trainer zusammen. Schon nach kurzer Zeit fallen dem Flügelflitzer Parallelen zwischen Thomas Tuchel und Pep Guardiola auf.

Von der Herangehensweise sind die beiden Coaches durchaus miteinander zu vergleichen, hält Sané gegenüber «Sport 1» fest: «Ich habe ihn bisher als sehr kommunikativen und hochmotivierten Trainer wahrgenommen, der so wenig wie möglich dem Zufall überlassen möchte. In vielen Bereichen erinnert er mich auch an die Arbeit gemeinsam mit Pep. Es macht Spass und ich bin mir sicher, dass wir mit ihm sehr erfolgreich sein werden.»

Dennoch war Sané sicherlich kein Treiber des Trainerwechsels, wenn man seinen Worten Glauben schenkt. Mit Julian Nagelsmann kam er zuvor sehr gut aus: «Ich habe mit Julian ein sehr gutes Verhältnis – es tat mir leid, dass er am Ende gehen musste, weil wir als Mannschaft teilweise nicht die Ergebnisse liefern konnten wie erhofft. Ich habe mich von ihm immer abgeholt gefühlt. Ich wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft und bin mir sicher, dass er noch sehr, sehr viele erfolgreiche Trainerjahre auf internationalem Top-Niveau vor sich haben wird.»

Sané ist noch bis 2025 an die Bayern gebunden und kann sich eine Vertragsverlängerung laut «kicker» vorstellen.

psc 11 April, 2023 14:48