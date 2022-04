Lewandowski: “Die Situation ist nicht so einfach für mich”

Beim Meisterschaftserfolg des FC Bayern war einmal mehr die Zukunft von Robert Lewandowski Gesprächsthema. Der Pole lässt mit seinen Aussagen tief blicken.

Obwohl der FC Bayern ausgerechnet gegen Borussia Dortmund Meister wurde, stand am Samstagabend erneut Robert Lewandowski ob seiner ungeklärten Zukunft im Fokus. Im Anschluss an den historischen Triumph, die Münchner wurden zum zehnten Mal in Folge Meister, sagte Lewandowski bei “Sky”: “Alles, was jetzt in den Medien steht über meine Situation oder meinen Vertrag, war kein Gespräch.

Der 32 Jahre alte Stürmer kündigte an: “Bald gibt es ein Treffen, aber bisher ist nichts Besonderes passiert. Ich merke auch, was alles läuft. Die Situation ist nicht so einfach für mich.” Doch ob der FC Bayern seinen 2023 auslaufenden Kontrakt tatsächlich verlängern will? “Das muss man den Verein fragen”, so der Routinier, der mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird.

adk 24 April, 2022 10:16