Lewandowski: “Für so einen legendären Rekord muss man kämpfen”

Robert Lewandowski, Stürmerstar des FC Bayern München, hat mit 41 Toren in einer Bundesliga-Saison den Rekord von Gerd Müller gebrochen. Der Pole äussert sich zu seiner beachtlichen Leistung.

Beim 5:2-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg hat Robert Lewandowski den Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller gebrochen und sein insgesamt 41. Tor in der Spielzeit 2020/21 erzielt. Bei “Sky” sagte der Weltfussballer 2020 dazu: “Ich habe keine Worte. Wenn du es 90 Minuten versuchst, aber nichts geht, obwohl du alles probierst … Es war ein Wahnsinns-Gefühl, Spannung bis zur letzten Sekunde. Zum Glück habe ich es noch geschafft, ich bin sehr glücklich.”

Erst in der 90. Spielminute war dem Polen der Treffer gelungen. “Manchmal muss man geduldig bleiben. Aber das war emotional schwierig für mich. Ich wusste, ich muss bereit sein, wenn eine Situation kommt. Diese Spannung wird bleiben”, so Lewandowski, der meinte: “Ich war ein bisschen enttäuscht, warum ich nicht einfach ein Tor schiessen kann. Aber für so einen legendären Rekord muss man kämpfen, geduldig bleiben.”

adk 23 Mai, 2021 10:30