Wegen Lewandowski: Das 1. Gespräch zwischen Bayern & Pini Zahavi steht bevor

Der FC Bayern hat wegen der Zukunft von Torjäger Robert Lewandowski noch immer kein offizielles Gespräch mit Berater Pini Zahavi geführt. Ein erster Austausch wird nun aber in Kürze stattfinden.

Laut “Sky” wird es noch im Laufe des Aprils ein Gespräch zwischen den Bayern-Verantwortlichen und der Spielerseite geben. Am 28. April soll Pini Zahavi in München weilen. Dann kommt es zum Gipfeltreffen und die Weichen werden wohl gestellt. Lewandowski ist nur noch bis Juni 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Dass bislang noch kein Gespräch mit ihm geführt wurde, soll ihn nicht gerade erfreuen.

Brisant: Am Tag vor seiner Reise nach München wird Zahavi voraussichtlich noch in Barcelona sein. Dort wird er sich auch mit den Barça-Verantwortlichen austauschen. Die Katalanen zeigen bekanntlich Interesse an einer Verpflichtung des Topstürmers.

psc 12 April, 2022 16:39