Lewandowski: “Messi bleibt einer der Grössten der Geschichte”

Robert Lewandowski vom FC Bayern adelt Lionel Messi vom FC Barcelona. Der Argentinier sei nach wie vor eine Klasse für sich, so der Pole.

“Er ist ein grossartiger Spieler, einer der grössten in der Geschichte des Fussballs”, sagte Robert Lewandowski in einem Interview mit der argentinischen Sportzeitung “Ole”: “Ich weiss, dass die Erwartungen an ihn enorm sind und was er als Fussballer bereits erreicht hat, wird vielleicht niemand erreichen”, fügte der Stürmerstar des FC Bayern über den Angreifer des FC Barcelona an.

Der 32-jährige Pole erklärte: “Vielleicht muss man 100 Jahre warten, bis wieder jemand wie er geboren wird. Mit dem, was er bereits getan hat, ist und bleibt er einer der Grössten der Geschichte.” Der Ballon d’Or wurde in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen, bei der FIFA-Wahl zum Weltfussballer des Jahres dürfen sich Lewandowski und Messi dennoch konkurrieren. “Ich weiss, dass er es auch gewinnen will”, meinte der Bayern-Stürmer: “Es ist logisch. Es ist unser Job.”

adk 6 Dezember, 2020 11:32