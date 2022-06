Lewandowski? Reschke: “40 Millionen Euro für die Bayern wären absolut top”

Robert Lewandowski will den FC Bayern gen FC Barcelona verlassen – darf bis dato aber nicht. Nun hat der ehemalige Bayern-Direktor Michael Reschke einen Rat an die Münchner.

Der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern, Michael Reschke, hat nun in einem Interview mit der “TZ” über die Causa Robert Lewandowski gesprochen. “Die Situation ist total schwierig zu lösen. Robert besitzt natürlich eine wahnsinnige Strahlkraft innerhalb der Mannschaft. Wenn er um jeden Preis wechseln will und dies auch bis zum Ende der Transferperiode in der Kabine zum Ausdruck bringt, dann kann dies die Balance im Team gefährden”, erklärte der 64-Jährige.

Dass Lewandowski sowie dessen Berater Pini Zahavi bereits den Weg über die Öffentlichkeit gewählt haben, um der Wechselambition Ausdruck zu verleihen, könne Reschke verstehen: “Das ist Teil des Geschäfts. Ich sehe das alles nicht so dramatisch. Die Bayern spielen ihre Trümpfe aus und Robert und seine Berater spielen ihr Spiel. Das ist normal. Aber klar ist: Die Bayern sitzen an einem verdammt langen Hebel. Ohne Bayern München geht gar nichts.”

Der ehemalige Bayern-Direktor betonte: “Nur auf den Vertrag (bis 2023; d. Red.) zu pochen, reicht gewiss nicht.” Aus seiner Sicht “wäre eine mögliche Transfereinnahme von über 40 Millionen Euro für die Bayern absolut top.”

adk 19 Juni, 2022 17:05