Lewandowski erlitt Rippenprellung, Choupo-Moting hat Corona

Der FC Bayern hat im Hinblick auf das Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag Probleme im Sturm: Robert Lewandowski ist angeschlagen, Eric Maxim Choupo-Moting fällt wegen Corona definitiv aus.

Der 33-Jährige wurde nach der Rückkehr von der kamerunischen Nationalmannschaft bereits zum zweiten Mal positiv auf das Virus getestet. Heikel: Am Donnerstag war er laut “Bild” noch auf dem Trainingsgelände der Münchner, traf Ärzte und auch Teamkollegen – teilweise offenbar ohne Maske. Inzwischen befindet sich Choupo-Moting in Quarantäne. Gesundheitlich soll es ihm trotz der Infektion gut gehen.

Probleme hat nach dem Aufenthalt bei der polnischen Nationalmannschaft auch Torjäger Robert Lewandowski. Der 33-Jährige hat beim Sieg gegen Schweden eine schmerzhafte Rippenprellung erlitten. Am Donnerstag trainierte er deshalb individuell. Trotz der Schmerzen soll er am Samstag aber auf die Zähne beissen wollen und in Freiburg spielen.

psc 31 März, 2022 17:14