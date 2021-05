Lewandowski: “Viele Leute denken, dass ich ein Roboter bin”

Robert Lewandowski, Stürmerstar des FC Bayern München, hat mit 41 Toren in einer Bundesliga-Saison den Rekord von Gerd Müller gebrochen. Für den Polen ist es eine weitere Auszeichnung.

Beim 5:2-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg hat Robert Lewandowski den Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller gebrochen und sein insgesamt 41. Tor in der Spielzeit 2020/21 erzielt. Im Magazin “Sportweek” der “Gazzetta dello Sport” gab der Weltfussballer 2020 noch einen Tag zuvor ein Interview.

So sagte der 32-Jährige auf die Frage, ob er sich für den besten Stürmer der Welt halte: “Ich gehöre schon seit Jahren zu den Besten, vielleicht bin ich der Beste, ich wäre es gerne. Der Ballon d’Or war nicht mein Ziel, ich habe den FIFA Award und den UEFA Best Player gewonnen, was mir sehr viel bedeutet. Messi und Cristiano sind schon lange an der Spitze, aber ich denke, ich kann sie jetzt an meinen Tisch einladen. Ich denke, ich kann mich hinsetzen und mit ihnen über Fussball, unsere Leidenschaft, sprechen, weil ich in der letzten Saison alles gewonnen habe.”

Der Top-Torjäger des deutschen Rekordmeisters meinte ausserdem: “Viele Leute denken, dass ich ein Roboter bin, aber ich bin ein menschliches Wesen. Für einen Stürmer ist es sehr wichtig, jeden Tag zu trainieren. Es ist wichtig, die Mentalität zu trainieren, in Sekundenschnelle die beste Entscheidung zu treffen. Talent ist wichtig, aber ohne eine Menge Arbeit wird es nicht lange halten.”

adk 23 Mai, 2021 16:22