Zwei neue Namen auf der Liste der Bayern: Kalvin Phillips & Ibrahim Sangaré

Nachdem die Bayern bei Declan Rice gegen die Premier League-Konkurrenz den Kürzeren zieht, tauchen bei den Münchnern zwei neue Namen auf der Kandidatenliste auf.

Laut "Bild" wird klubintern die Personalie Kalvin Phillips diskutiert. Der 27-jährige Engländer schloss sich vor Jahresfrist von Leeds United dem Triple-Gewinner Manchester City an. Dort spielt er unter Pep Guardiola aber so gut wie keine Rolle und kommt nur auf zwölf Ligaeinsätze. Auch in der Champions League durfte er nur dreimal ran. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, je nachdem könnte er aber offen für einen neuerlichen Transfer sein. Zudem hege die Klubleitung sehr gute Kontakte zur Agentur Stellar, von der Phillips beraten wird.

Als mögliche Alternative wird auch Ibrahim Sangaré diskutiert. Der 25-Jährige steht beim niederländischen Klub PSV Eindhoven unter Vertrag. Der Ivorer ist ebenfalls ein Mann für das defensive Mittelfeld, verfügt aber auch offensiv über einige Qualitäten.

psc 23 Juni, 2023 11:21