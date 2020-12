Löw bleibt Bundestrainer: Das meint Müller dazu

Joachim Löw bleibt Bundestrainer der DFB-Elf. Der degradierte Thomas Müller gibt seine Meinung dazu ab.

Im Herbst 2018 bestritt Thomas Müller sein letztes Länderspiel für die DFB-Elf, im Anschluss wurde der Offensivmann des FC Bayern genau so wie seine Kollegen Jerome Boateng und Mats Hummels von Bundestrainer Joachim Löw aus dem Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft gestrichen. Dass Löw bei Deutschland im Amt bleibt, lässt die Chancen des Trios auf eine Comeback nach wie vor limitiert.

Hinter der Entscheidung pro Löw “müssen alle Deutschen stehen”, teilte Müller nach dem 3:3-Remis des FC Bayern im Spitzenspiel der Bundesliga gegen RB Leipzig bei “Sky” mit. “Damit wir wieder Schwung reinkriegen in die Bude – und mit Joachim Löw kriegen wir auch wieder Schwung rein”, fügte der Routinier an.

Angesprochen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft, betonte der Angreifer: “Das ist ein Thema, das ist in der Phase, in der wir uns befinden, ganz, ganz weit weg.” Er versuche, “meinen Jungs zu helfen, dass wir an der Tabellenspitze stehen und in der Champions League weiterkommen. Das klappt gut. Alles andere könnt ihr rauf- und runterdiskutieren wie ihr wollt. Ich bleibe dran, dann schauen wir mal.”

adk 6 Dezember, 2020 10:10