Lothar Matthäus stichelt weiter gegen Salihamidzic

Der Streit zwischen TV-Experte Lothar Matthäus und Hasan Salihamidzic geht in die nächste Runde.

Der deutsche Rekordnationalspieler hatte im Rahmen eines Sponsorentermins die schwache Defensive der Münchner abgesprochen und zwei Spieler herausgepickt: “Bei zwei Spielern stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht: Upamecano und Hernández. Da erwartet man mehr. Upamecano ist noch nicht angekommen, er wirkt wie ein Fremdkörper. Er ist seit sieben, acht Monaten hier. Wie viel Zeit soll man ihm noch geben? Er hat mir bislang zu wenig geliefert, wenn er auf dem Platz steht.” Salihamidzic reagierte anlässlich des Champions League-Spiels zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern ziemlich gereizt auf diese Aussage und watschte seinerseits Matthäus ab: “Ich lasse das nicht an mich herankommen. Lothar muss etwas sagen, er ist Experte. Wir haben Fehler gemacht und schlecht gespielt, das müssen wir einsehen. Aber wir stehen zu unseren Spielern, reden und arbeiten mit ihnen. Was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht.”

Dies wiederum hat nun eine weitere Reaktion von Matthäus in der “Bild” provoziert: “Es ist meine Aufgabe als Journalist, Leistungen zu bewerten. Dass Bayern in Bochum nicht gut war, haben Hasan genauso wie Julian Nagelsmann oder Joshua Kimmich nach dem Spiel durch ihre offenen, kritischen Aussagen bestätigt. Anhand seiner heftigen Reaktion auf meine Aussagen sieht man, dass es ihn berührt. Die Kritik an der Abwehr tut ihm weh, da Hasan weiss: Es ist die Wahrheit.” Und der 60-Jährige führt aus: “Hasan spürt den Druck, da er für die Zusammenstellung des Kaders und speziell der Abwehr verantwortlich ist.”

psc 17 Februar, 2022 16:42