Lucas Hernandez teilt den Bayern seinen Wechselwunsch mit

Abwehrspieler Lucas Hernandez möchte den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen und hat den Klubbossen seinen Wunsch nun mitgeteilt.

Laut "Sky" hat der 27-jährige Verteidiger den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters am Dienstag mitgeteilt, dass er den Verein trotz Vertrag bis 2024 bereits in dieser Transferperiode verlassen möchte. PSG buhlt intensiv um den Abwehrspieler. Da Hernandez eine Vertragsverlängerung in München trotz unterschriftsreifem Angebot ausschliesst, könnte sein Verkauf in den kommenden Wochen tatsächlich über die Bühne gehen. Ablösefrei wollen die Bayern den Abwehrspieler auf keinen Fall verlieren..

Bekanntlich buhlt PSG intensiv um ihn und bietet offenbar einen lukrativen Vertrag an. Im Raum steht eine Ablöse von 60 Mio. Euro.

psc 13 Juni, 2023 19:00