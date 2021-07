Lucas Hernandez verpasst offenbar Saisonstart beim FC Bayern

Lucas Hernandez wird den Saisonstart beim FC Bayern wohl verpassen müssen. Grund dafür ist eine Meniskus-OP.

Wie der “kicker” am Sonntag berichtet, wird Lucas Hernandez dem FC Bayern zumindest beim DFB-Pokal-Spiel gegen den Bremer SV am 7. August und auch beim Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 13. August fehlen.

Nach dem Ausscheiden der französischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen die Schweiz wurde der Verteidiger erfolgreich am Meniskus operiert. Der 25-Jährige hatte sich bereits im finalen Gruppenspiel gegen Portugal einen Einriss im Innenmeniskus des linken Knies zugezogen, weswegen er das Achtelfinal gegen die Nati verpasste.

adk 11 Juli, 2021 15:43