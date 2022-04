Luka Jovic wird beim FC Bayern zum Thema

Der FC Bayern blickt bei der Suche nach potentiellen Lewandowski-Nachfolgern nun auch auf Luka Jovic.

Der serbische Nationalspieler, der bei Real Madrid auch in dieser Saison einen äusserst schweren Stand hat, ist Angaben der “Abendzeitung” zufolge ein Thema beim deutschen Rekordmeister. Laut “Sky” strebt Jovic eine Rückkehr in die Bundesliga an, wo er bei Eintracht Frankfurt seine erfolgreichste Zeit der Karriere erlebt hat. Sein Vertrag bei Real läuft noch bis 2025. Offenbar haben die Spanier die Hoffnung auf einen Turnaround aufgegeben und wären bereit für einen definitiven Abgang des 24-Jährigen. Da sie vor drei Jahren aber mehr als 60 Mio. Euro Ablöse hinlegten, pochen sie wohl auf eine angemessene Gegenleistung. Eine neuerliche Leihe, eventuell mit Kaufoption, ist indes ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Zuletzt wurden bei den Bayern auch Darwin Núñez (22), Patrik Schick (26), Romelu Lukaku (28), Sébastien Haller (27) und Erling Haaland (21) als potentielle Lewandowski-Nachfolger ins Spiel gebracht.

psc 28 April, 2022 10:42