ManCity & Chelsea machen bei Robert Lewandowski Ernst

Der 32-jährige Angreifer steht beim FC Bayern bis 2023 unter Vertrag. Prinzipiell fühlt sich der Pole wohl und bislang deutet nichts auf einen geplanten Wechsel hin. Laut einem Bericht von “ESPN” geben die Citizens und die Blues aber nicht so leicht auf. Offenbar hoffen die englischen Topklubs, dass die Bayern ab einer Summe von 60 Mio. Euro doch mit sich reden lassen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, bleibt fraglich. Zuletzt gab es auch Signale, dass es für diesen Sommer definitiv ein Wechsel-Veto gibt, zumal Lewandowski auch nicht über eine Ausstiegsklausel verfügt.

Chelsea and Man City have emerged as contenders to sign Robert Lewandowski this summer, sources have told ESPN, with the striker undecided on his future. pic.twitter.com/JuDFTKXVPV

— ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2021