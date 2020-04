ManCity & FC Bayern: So nähert man sich bei Leroy Sané an

Die Preisvorstellungen bei einem etwaigen Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern sind nicht mehr allzu gross. Sie bestehen allerdings noch.

Wie die “Bild” berichtet, möchte der deutsche Rekordmeister die Ablöse für den 23-jährigen Nationalspieler auf unter 70 Mio. Euro drücken. Die Citizens sollen aber aktuell noch auf rund 85 Mio. Euro. Noch ist ein Transfer von Leroy Sané alles andere als sicher.

Die Münchner werden in jedem Fall den Mai abwarten und die Situation um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga abwarten. Weiterhin gilt, dass man zum jetzigen Stand keine definitiven Ausgaben plant. Die konkreten Gespräche lassen also noch auf sich warten.

psc 16 April, 2020 16:24