ManCity unterbreitet Kyle Walker ein neues Angebot

Manchester City hat sein Angebot zur Vertragsverlängerung von Kyle Walker verbessert.

Gemäss "The Athletic" bieten die Skyblues dem 33-jährigen Abwehrspieler ein Arbeitspapier zu besseren Bezügen an. Bekanntlich wünscht sich der FC Bayern eine Verpflichtung des Rechtsverteidigers. Bei einem Wechsel zum Bundesligisten müsste Walker allerdings Abstriche beim Salär hinnehmen. Ein U-Turn in Form einer Vertragsverlängerung bei City ist nicht ausgeschlossen. Walker steht beim Triple-Gewinner aktuell noch bis Saisonende unter Vertrag.

psc 4 August, 2023 14:21