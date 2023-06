Mane denkt nicht an Abschied vom FC Bayern

Sadio Mané sieht seine Zukunft trotz einer enttäuschenden Debütsaison beim FC Bayern. An einen Abgang denkt der Angreifer nicht.

Im Vorsommer vom FC Liverpool mit grossen Erwartungen zum FC Bayern gewechselt, lief die erste Saison für Sadio Mané in München nicht wie erhofft. Trotzdem will der Senegalese beim deutschen Rekordmeister bleiben. "Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren", sagt der 31-Jährige beim senegalesischen Fernsehsender "2sTV" über seinen Plan, nach dem Urlaub wieder an der Säbener Strasse erscheinen zu wollen.

"Es geht mir gut, ich bin bei meiner Familie, ich ruhe mich aus", erklärt der Offensivspieler, der auch zugibt: "Das war schwierig, eine komplizierte Saison." Manés Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2025. Dazu passt auch, wie sich mit Bacary Cissé sein Berater äussert. "Er hat erst ein Jahr dort verbracht und hat immer noch zwei. Also ja, vorerst bleibt er beim FC Bayern."

adk 28 Juni, 2023 15:36