Mané zurück im Mannschaftstraining: «Gefühl ist fantastisch»

Sadio Mané ist beim FC Bayern zurück im Mannschaftstraining. Der Senegalese freut sich darüber.

Das Comeback von Sadio Mané naht. Am Sonntag hat der Angreifer beim FC Bayern erstmals nach seiner Verletzung, die er sich vor der WM zugezogen hatte, am Mannschaftstraining teilgenommen. Somit könnte der 30-Jährige bereits am kommenden Wochenende im Topspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr) wieder auf dem Rasen der Allianz Arena stehen.

«Das Gefühl ist einfach fantastisch», verkündete Mané am Sonntag strahlend, als er den Trainingsplatz der Säbener Strasse betrat. Er gehörte zu einer Trainingsgruppe um Thomas Müller und den mit Rot vom Platz geschickten Dayot Upamecano, die am Samstag beim 2:3 in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach nur kurz zum Einsatz gekommen waren.

«Er ist topfit, macht alles mit, er hat keine Probleme mehr. Generell ist die Reha am Ende so aufgebaut, dass eine Vollbelastung da ist, natürlich ohne Zweikampf. Rein theoretisch kann er nach einer Woche Mannschaftstraining schon wieder spielen, was das Körperliche angeht», hatte Trainer Julian Nagelsmann bereits vor dem Gladbach-Spiel über Mané gesagt.

adk 19 Februar, 2023 11:58