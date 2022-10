Auch Neuer nicht dabei: Schon 7 Ausfälle beim FC Bayern gegen Pilsen

Der FC Bayern muss beim Auswärtsspiel in der Champions League bei Viktoria Pilsen auch auf Kapitän Manuel Neuer verzichten.

Der 36-Jährige fehlte am Dienstag wegen Schulter-Problemen beim Abschlusstraining der Münchner. Laut «Bild» wird er am Mittwoch auch nicht zwischen den Pfosten stehen und durch Sven Ulreich ersetzt. Neuer ist einer von zahlreichen Stars, die Trainer Julian Nagelsmann nicht zur Verfügung stehen. Auch Serge Gnabry (Knie-Prellung) Matthijs de Ligt (Adduktoren-Probleme) fallen aus. Ebenfalls nicht dabei sind Alphonso Davies, der beim 2:2 in Dortmund eine Schädelprellung erlitten hat und Jamal Musiala, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Die Langzeitverletzten Lucas Hernandes und Bouna Sarr stehen Nagelsmann auch nicht zur Verfügung.

Immerhin kehrt bei den Bayern Urgestein Thomas Müller zurück, der sich von seiner Corona-Infektion erholt hat.

ℹPersonal-Infos: Neuer, de Ligt, Gnabry & Davies fehlen in Pilsen.#PLZFCB #UCL — FC Bayern München (@FCBayern) October 11, 2022

psc 11 Oktober, 2022 13:49