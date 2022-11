Manuel Neuer hatte drei Krebs-Operationen

Bayern-Goalie Manuel Neuer musste sich wegen Hautkrebs schon dreimal operieren lassen.

Neuer wagt nun den Schritt an die Öffentlichkeit und verrät, weshalb er beispielsweise im vergangenen Jahr mit einem Pflaster im Gesicht am Training teilnahm: «Es war Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste», wird er in der «Bild» zitiert. Die gute Nachricht ist, dass die Operationen gut verliefen und der 36-Jährige sportlich nicht beeinträchtigt ist. So ist auch sein Start an der WM nicht in Gefahr, zumal sich sein anderes Problem mit der Schulter gelöst haben sollte.

Der Grund für die Bekanntmachung seiner Hautkrebs-Diagnosen ist ein Investment von Neuer, das dieser gemeinsam mit der Tennissspielerin Angelique Kerber für eine Sonnencreme tätigt.

