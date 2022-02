Die Reha des Keepers läuft nach Angaben von “Sky”-Reporter Florian Plettenberg bislang nach Wunsch. Innerhalb der nächsten zehn Tag wird er wieder ins reguläre Training einsteigen. Im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag wird wohl noch einmal Backup Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen. Danach könnte Neuer gegen Leverkusen oder in der Champions League gegen Red Bull Salzburg sein Comeback geben.

Update #Neuer: His rehab is going well. He is expected to join the team training within the next 10 days. Ulreich is expected to play against Frankfurt. It is not yet clear who will play against Leverkusen and Salzburg. @SkySportsNews #FCBayern

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 21, 2022