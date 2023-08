Manuel Neuer hat sich einer weiteren Operation unterzogen

Bayern-Goalie Manuel Neuer musste sich einer weiteren Operation unterziehen. Diese war allerdings geplant.

Beim 37-Jährigen wurde laut einer Mitteilung des Klubs am vergangenen Sonntag eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein durchgeführt. In der Folge kann Neuer sein Aufbautraining nun fortsetzen. Ein möglicher Termin für eine Rückkehr auf dem Platz wird weiterhin nicht genannt.

Neuer zog sich im vergangenen Dezember bei einer Skitour einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Im Moment arbeitet er vor allem im Kraftraum. Reguläres Mannschaftstraining ist noch nicht möglich. Zum Saisonstart in der Bundesliga am 18. August gegen Werder Bremen wird er definitiv nicht zur Verfügung stehen.

psc 7 August, 2023 13:43