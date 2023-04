ManUtd-Coach ten Hag fordert definitive Übernahme von Sabitzer

Manchester Uniteds könnte auch in der kommenden Saison auf den österreichischen Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer zählen.

Der 29-jährige Spielmacher wurde im Januar bis Saisonende vom FC Bayern an die Engländer verliehen. In Manchester wusste Sabitzer auf Anhieb zu überzeugen. Trainer Erik ten Hag vertraute ihm häufig bereits in der Startformation. Laut «90min.com» hat der niederländische Coach die Klubbosse nun dazu aufgefordert, Sabitzer im Sommer fix unter Vertrag zu nehmen.

Eine Kaufoption besteht im Leihvertrag nicht, die ManUtd-Bosse müssen sich mit den Bayern also bezüglich einer Ablöse finden, da der Mittelfeldstratege an der Säbener Strasse noch bis 2025 unter Vertrag steht. Die Vorzeichen stehen gut: Im Mittelfeld sind die Bayern gut aufgestellt und werden durch Konrad Laimer weitere Verstärkung erhalten, zudem hat sich Sabitzer in München nie zum Stammspieler durchgesetzt. Und das Wichtigste: Er selbst scheint einem permanenten Wechsel auf die Insel gegenüber sehr aufgeschlossen zu sein.

7 April, 2023