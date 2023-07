ManUtd verkündet Entscheidung bei Marcel Sabitzer

Der 29-jährige Österreicher wusste im Dress der Red Devils durchaus zu überzeugen, ehe er in der Schlussphase der Saison von einer Verletzung gebremst wurde. Dennoch hat sich ManUtd gegen eine Weiterbeschäftigung von Sabitzer entschieden, die auch mit einigen Kosten verbunden gewesen wäre. Der Spielmacher kehrt somit vorerst zum FC Bayern zurück, wo sein Vertrag noch bis 2025 läuft. Welche Rolle er da künftig spielen wird oder ob ein neuerlicher Transfer ansteht, ist noch offen.

Neben Sabitzer kehrt auch Wout Weghorst von ManUtd zum FC Burnley zurück.

ℹ️ The latest on our squad as 2022/23 loan deals officially come to an end.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 30, 2023