ManUtd plant schon im Januar eine Offensive für Choupo-Moting

Laut «Sky»-Reporter Florian Plettenberg wollen die Engländer bereits im Januar eine Transferoffensive für den 33-jährigen Kameruner starten. Die Klubbosse haben Choupo-Moting als idealen Ersatz bzw. Nachfolger für Cristiano Ronaldo identifiziert.

Ob die Engländer bei ihren Versuchen erfolgreich sind, ist allerdings fraglich. Choupo-Moting gefällt es in München sehr gut und der deutsche Rekordmeister scheint seinerseits eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Kontrakts anzustreben.

News Choupo-Moting: #MUFC is seriously interested in a transfer in winter, they have inquired about him. He's a candidate to replace #Ronaldo. Manchester bosses expect him to leave in winter. But: Choupo will stay! Talks about a new contract after the World Cup. @SkySportDE 🇨🇲

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 7, 2022